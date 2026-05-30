Скоро Украина начнёт новый сезон терактов на нефтепроводе «Дружба»

В Киеве весьма разочарованы политикой нового венгерского правительства, поэтому вскоре попытаются снова перекрыть нефтепровод «Дружба».

Об этом в эфире авторского канала Семена Уралова заявил экономический обозреватель Иван Лизан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Очередной четвертый сезон борьбы Украины с нефтепроводом «Дружба» завершён. Но пятый сезон гарантированно будет, просто потому что несмотря на смену персоналий во главе венгерского правительства, фундаментальные противоречия между Украиной и Венгрией не сняты . Они являются объективными», – считает Лизан.

«Ну и период воодушевления тем, что Виктор Орбан ушел, на Украине сменился недовольством от нового премьер-министра Мадьяра. Он проводит плюс-минус ту же политику по отношению к Украине, что и Виктор Орбан.

Но разве что делает это более осторожно, и не так активно спорит с евробюрократией по вопросу в выделении Украине финансирования.

Соответственно, борьба Украины с нефтепроводом «Дружба» продолжится. И, скорее всего, в следующем году вновь будут предприняты попытки уничтожить либо инфраструктуру нефтепровода, либо вновь сделать как-то так, чтобы нефть в Венгрию больше не поставлялась», – добавил аналитик.