Эксперт объяснил аномально низкие темпы майского наступления армии России

Максим Столяров.  
30.05.2026 20:27
  (Мск) , Москва
В мае продвижение российской армии замедлилось по сравнению с предыдущим годом, потому что возник дефицит резервов.

Об этом в своём видеоблоге заявил либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В мае продвижение вообще по всему фронту не нулевое, но близко к тому, очень незначительное совершенно. Это аномалия. Она требует осмысления, она требует какой-то гипотезы, объяснения.

Во-первых, уже понятно, что удлинение линии фронта, которое раньше работало в пользу российской армии, поскольку у Украины не хватает войск, чтобы их насытить…

Вот сейчас это удлинение уже не в пользу ни российской, ни украинской, оно мешает обеим армиям, хотя избежать его невозможно. Просто потому, что у российской армии резервы тоже сейчас ограничены», – сказал Ширяев.

«Потому что мы видим, что на север выступает очень ограниченными силами. Вот те все приращения [территорий] небольшие, которые ежедневные, они происходят небольшими силами. То есть совершенно явно, что российская армия – тоже ограниченного резерва.

Ну, а контроль за вот этой удлиняющейся границей производится не личным составом, а дронами. Операторами, которые сидят километров за 10-20. Для этого уже не нужны те силы, которые требовались раньше. Да, но если в этом месте произойдет прорыв, то может оказаться, что некому защищать это», – предостерегает аналитик.

