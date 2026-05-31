Бывший «регионал» и террорист Гончаренко пригласил Трампа на императорское место в Одесской опере

Вадим Москаленко.  
31.05.2026 19:23
  (Мск) , Киев
Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Место российского императора в Одесском театре оперы и балета должен занять президент США Дональд Трамп.

Об этом на Одесском черноморском форуме по безопасности заявил демонстративно носивший когда-то Георгиевскую ленточку и состоявший в партии Януковича, депутат Верховной рады, «порошенковец» Алексей Гончаренко [признан террористом в РФ], обращаясь к экс-спецпосланнику США по Украине генералу Киту Келлогу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы находимся в Одесском оперном театре, построенном во времена Российской империи. Здесь есть особое место для российского императора. И Владимир Путин очень хотел занять это место. Это была его мечта, которой не суждено сбыться, благодаря украинским вооружённым силам, поддержке наших союзников и таких людей, как вы.

И это место мы оставляем за президентом США Дональдом Трампом как за миротворцем, который принесёт мир в Украину», – завил порошенковский клоун.

Он обратился к Киту Келлогу с просьбой передать Трампу сообщение о том, что «украинцы всё ещё надеются на него».

«Нам нужна поддержка и помощь Америки в этом вопросе, и мы хотим пригласить его. Мы, президент свободной страны на свободной Украине, находимся в месте, которое так волновало российского императора. Но мы больше не хотим видеть их здесь. И они никогда сюда не вернутся.

Но мы хотим, чтобы американский президент увидел это место. Пожалуйста, передайте ему это сообщение», – лебезил Гончаренко перед американцем.

Кит Келлог пообещал передать Трампу обращение.

