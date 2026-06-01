В Польше увидели «руку Берлина» в героизации бандеровцев диктатором Зеленским

Игорь Шкапа.  
01.06.2026 13:33
  (Мск) , Киев
Решение диктатора Владимира Зеленского назвать именем бандеровцев одно из спецподразделений ВСУ было не глупостью, а осознанным шагом.

Об этом в эфире радиостанции Radio Wnet заявил известный в Польше журналист-расследователь Томаш Шимборки, педает корреспондент «Политнавигатора».

«Зеленский не идиот, хотя по образованию и предыдущей профессии он актер. Он делает это намеренно», — заявил Шиборски.

По его словам, Киев намеренно использует культ бандеровцев в качестве «политического щита» в ответ на жесткие требования Варшавы разрешить эксгумацию тел жертв Волынской резни [чего Украина пытается избежать, чтобы приуменьшить масштабы геноцида поляков].

Он напомнил, что украинские националисты тесно сотрудничали и курировались гитлеровскими спецслужбами, а «жестокость преступников была настолько шокирующей, что воспоминания о ней до сих пор парализуют очевидцев».

Впрочем, журналист считает, что сегодняшняя историческая напряженность между двумя странами — это лишь верхушка айсберга, а под видом споров о прошлом скрывается безжалостная современная борьба за влияние в Центральной и Восточной Европе.

По его словам, из-за украинской войны влияние Польши в регионе выросло, что вызвало крайнюю озабоченность Берлина.

«В какой-то момент после начала российско-украинской войны Берлин осознал, что Польша начинает брать верх в отношениях с Украиной», – утверждает Шиборский.

Он говорит, что немецкое правительство «не собиралось бездействовать, наблюдая за господством Варшавы», а потому, используя свое влияние и спецслужбы БНД, Берлин «начал жестокое дипломатическое контрнаступление». Так, в Германии неспроста озвучиваются версии, что польские спецслужбы содействовали взрыву трубопровода «Северный поток», чтобы дискредитировать Варшаву в глазах западных союзников и вбить клин в польско-украинские отношения.

«Мы являемся полигоном для отработки столкновений между немецкими и украинскими спецслужбами», – заключил Шимборский.

 

