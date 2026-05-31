Ахметов о России: Ноль. Войска Путина застряли

Михаил Рябов.  
31.05.2026 17:01
  (Мск) , Киев
Сколотивший состояние на дерибане советских заводов в «лихие девяностые» богатейший олигарх Украины Ринат Ахметов (признан террористом в РФ), ранее купивший самый дорогой пентхаус в Лондоне, пренебрежительно отозвался о перспективах военной кампании для России.

«Войска Путина застряли… На российскую экономику приходится всего 2% мирового ВВП. И сколько Россия инвестирует в технологии? Ноль. Они менее подготовлены к завтрашнему бою», – сказал Ахметов в интервью британской The Gurardian.

Бывший бандюган, легализовавшийся в образе «респектабельного бизнесмена», озвучивает то, что приятно слышать в Лондоне (иначе почему «страна, не вкладывающая в технологии», регулярно прорывает НАТОвские системы ПВО модернизированными «Геранями» и ракетами, – и обновляет их в условиях самых жестких санкций в истории?).

Кстати, сам Ахметов подтверждает, что теперь у него нет противоречий с другой британской марионеткой – диктатором Зеленским, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Последний раз я виделся с ним 23 февраля 2022 года. С тех пор мы не встречались; он знает, что я постоянно нахожусь в Украине и никуда не уезжаю, и я думаю, он в курсе того, что я делаю для поддержания Украины. Так что с тех пор напряженных отношений не было».

Купающийся в роскоши олигарх-террорист тоже требует «войны до границ 1991 года».

«Во-первых, справедливый мир, при котором Украина вернется к международным границам 1991 года. Конечно, Россия должна выплатить репарации за причиненный ущерб», – требует украинский мафиози.

