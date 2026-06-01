Все нас предали: пришла пора договариваться с русскими – экс-советник Кучмы

Анатолий Лапин.  
01.06.2026 16:14
  , Киев
Западные страны предали Украину, так и не сумев запустить в работу кредитную линию для нее и передать дополнительные комплексы американской ПВО. Это значит, что нет никакого варианта – придется идти и договариваться с Россией.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил покинувший Украину экономист и политолог Олег Соскин, бывший советник президента Леонида Кучмы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина ничего не получила и не получит. Я считаю, что ничего не получит… и не дадут. Да и нет у них сейчас, они полностью задействованы на Ближнем Востоке, эти системы. Ну, раз ничего не будет, тогда, конечно, усложняется ситуация для Украины, потому что надо вести бойню, мясорубку тем, что есть. А у московитов как бы всё в порядке, у них всё есть», – печалится он.

«То есть мы можем говорить, что ситуация для Украины очень плохая, и что Трамп предал Украину. Зеленского он вообще не переносит так же как Хегсет, так же, как этот Рубио, так же как Вэнс – они его вообще не воспринимают.

Вот такая ситуация складывается, она очень плохая, и тогда возникает вопрос: а что делать, как выходить из положения? Вокруг предательство: Польша предала, денег нет, Европейский Союз предал, Штаты предали. Ну, все предатели, все!

Надо идти, пытаться договориться, найти компромисс мирного сосуществования с Российской Федерацией. Принципы известны: невмешательство во внутренние дела, короче, пять принципов. Надо сделать этот механизм. Я другого вообще не вижу никакого», – заключил Соскин.

