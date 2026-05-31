«Ситуация, как перед Первой мировой войной» – экс-главком Залужный заделался геостратегом

Окончание войны на Украине будет шансом избежать следующего конфликта, уже мирового масштаба.

Об этом на Одесском черноморском форуме по безопасности заявил экс-главком ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Глобального экономического кризиса и следующей глобальной войны избежать сегодня можно только через окончание этой войны. И хоть ситуация очень характерна ситуации перед Первой мировой, которую Киссинджер охарактеризовал так: «возник кризис, из которого никто не хотел выходить добровольно», всё же именно окончание войны и параллельное переформатирование глобальной и региональной безопасностей является шансом именно на сегодняшний день.

Потому что старые системы окончательно потеряли свою способность – как предотвращать, так и защищать. И если считать, что окончание большой войны в центре Европы является шансом для избежания следующей глобальной войны, то формирование новых архитектур безопасности, как региональных, так и глобальных, является актом определения даты начала следующего катаклизма.

Создание таких систем и их дееспособность определит будущее развитее земного шара. Насколько долго – будет зависеть от действенности этих систем», – разошелся Залужный.