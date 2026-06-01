Для Украины вариант заморозки конфликта с Россией является «ещё очень хорошим».

Об этом пишет агентство РБК-Украина, ссылаясь на свои информированные источники в украинской власти, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Один из собеседников говорит, что не случайно диктатор Зеленский на встрече со своей фракцией в Раде упомянул о возможном завершении активных боевых действий до ноября, поскольку именно в этом месяце пройдут довыборы в конгресс США.

«Мы предполагаем, что американцы намерены попытаться всё «утихомирить» до их выборов осенью», – заявил источник.

Кроме того, расчет строится на том, что в ближайшем будущем США смогут как-то урегулировать ситуацию на Ближнем Востоке, затем появится возможность вернуться и к украинским делам.

Отмечается, что в Европе пока так и не смогли определиться относительно единого переговорщика с Россией, но все может скоро измениться.

«Они в своем стиле проведут три саммита, кто-то что-то заветирует, будет много суеты – а потом придут к компромиссу», – говорит источник.

Примечательно, что собеседники издания не упоминают даже гипотетическую возможность поражения РФ. По их словам, для Киева «задача-максимум на ближайшие 5-6 месяцев – попытаться довести мирный процесс до приемлемого для Украины результата».

«При этом вариант заморозки по актуальной линии фронта с получением Украиной гарантий безопасности один из информированных собеседников издания называет «еще очень хорошим», – пишет РБК-Украина.

Указывается, что даже заморозку по текущей ЛБС или снижение интенсивности боевых действий Россия может использовать в свою пользу.