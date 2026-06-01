Телеведущий-левак: План западных ТНК – ослабить войной Россию и захватить её богатства

Елена Острякова.  
01.06.2026 12:31
  (Мск) , Москва
В ходе СВО западные корпорации поставили задачу по захвату не только богатств Украины, но в перспективе – и России.

Об этом заявил телеведущий Максим Шевченко в интервью RTVi, признавшись, что «испытывает пессимизм» по поводу СВО, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я считаю, что сейчас все идет по нарастающей, поскольку Украина получила новые деньги и имеет доступ к таким технологиям, к которым Россия не имеет прямого доступа. Украина может приехать на Тайвань и купить там суперсовременные микрочипы. Украина имеет доступ к американской спутниковой группировке «Старлинк». Украина имеет доступ к современным системам искусственного интеллекта, в том числе, военного направления. Россия не имеет доступа к таким технологиям. Она вынуждена их делать сама, мы знаем, что тут не все получилось… Поэтому Россия вынуждена покупать их в обход через третьи страны», – сказал Шевченко.

Он считает, что западные разведки следят за этим процессом и лимитированно разрешают России доступ к технологиям.

«Они заинтересованы в этом конфликте, ведь он ослабляет Россию и Украину. И потом ослабленные Россия и Украина достанутся мировому капитализму еще дешевле», – сказал Шевченко.

