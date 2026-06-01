На защиту «сухопутного коридора» в Крым стянули мобильное ПВО – видео очевидца

Обстановка на «сухопутном коридоре», ведущем в Крым через исторические регионы, не такая печальная, как об этом пишут в СМИ. Движение осуществляется в рабочем режиме, транспорта – как грузового, так и легкового, достаточно, а на заправках, пусть и не на всех, но есть топливо.

Об этом в своем видеоблоге рассказал бывший министр транспорта Крыма Анатолий Цурки, которые самостоятельно проехал по всему маршруту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что можно сказать о топливе? Топливо присутствует, его не много, не на всех заправочных станциях есть. Цена в среднем, как и по всему югу России, значительно поднялась. Поэтому, без топлива вы тут точно не останетесь, но, если ёмкость, допустим, баков на мотоциклах небольшая, желательно иметь, какие-то резервы… В районе Осипенко ранее был атакован бензовоз, но каких-либо свежих повреждений транспорта на сегодняшний момент не видно. Не видно ни пятен каких-то чёрных, что где-то автомобили подвергались атакам. Сегодня изменена тактика, насколько я понимаю, по защите сухопутного коридора – большое количество присутствует так называемых мобильных огневых групп, эти пикапы с пулемётами, которые так или иначе прикрывают этот маршрут. Поэтому сегодня транспорт двигался в стандартном режиме, довольно большое количество легковых и грузовых автомобилей. Поэтому вот каких-то сложностей пока не увидел.. каких-либо ужасов, о которых там везде пишут и рассказывают, нет. Грузовой трафик, как вы сами видели, идёт полным ходом… Главная ситуация — это ехать и желательно не останавливаться. Желательно распланировать свой маршрут так, чтоб вы проехали весь участок дороги по сухопутному коридору без каких-либо вынужденных остановок», – заявил Цуркин.