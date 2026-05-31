«Некомпетентные бездельники»: Зе-фракция в Раде парализована 

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Семь лет лет назад в украинский парламент попало огромное количество безграмотных политиков, что аукнулось стране нынешним политическим кризисом.

Об этом в эфире канала «Эспресо» заявил экс-замглавы ЦИК Украины Андрей Магера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Хотелось бы верить, что политического кризиса нет, но, к сожалению, мы исходим из того, фракция «Слуга народа», к сожалению, дает очень малое количество голосов в поддержку законов и постановлений. Проще говоря, за последние четыре года, на моей памяти было только одно единственное постановление о назначении главы СБУ, кажется, в 23-м году. И все. Больше эта фракция 226 голосов в поддержку закона или постановления никогда не давала», – сказал Магера.

Он добавил, что во всех остальных случаях «слуги» были вынуждены обращаться за помощью к другим фракциям и группам.

По его словам, корни нынешнего кризиса лежат в 2019 году, когда на волне популярности Зеленского очень сильно обновился парламент – и туда зашло огромное количество депутатов без опыта, знаний и профессиональной подготовки.