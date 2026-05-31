«Некомпетентные бездельники»: Зе-фракция в Раде парализована 

Игорь Шкапа.  
31.05.2026 18:41
  (Мск) , Киев
Семь лет лет назад в украинский парламент попало огромное количество безграмотных политиков, что аукнулось стране нынешним политическим кризисом.

Об этом в эфире канала «Эспресо» заявил экс-замглавы ЦИК Украины Андрей Магера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Хотелось бы верить, что политического кризиса нет, но, к сожалению, мы исходим из того, фракция «Слуга народа», к сожалению, дает очень малое количество голосов в поддержку законов и постановлений.

Проще говоря, за последние четыре года, на моей памяти было только одно единственное постановление о назначении главы СБУ, кажется, в 23-м году. И все. Больше эта фракция 226 голосов в поддержку закона или постановления никогда не давала», – сказал Магера.

Он добавил, что во всех остальных случаях «слуги» были вынуждены обращаться за помощью к другим фракциям и группам.

По его словам, корни нынешнего кризиса лежат в 2019 году, когда на волне популярности Зеленского очень сильно обновился парламент – и туда зашло огромное количество депутатов без опыта, знаний и профессиональной подготовки.

«Поэтому депутаты не до конца понимают, куда они попали, какая ответственность на них возложена. Если на работу не будут ходить учителя, врачи, спасатели, то, простите, во время действий военного положения нашему обществу будет очень тяжело.

А часть депутатов себе позволяет не ходить. Некоторые вообще за границей живут – и никакой проблемы из этого не делают», – возмущается Магера.

