Бортник: «Россия лишает Украину газа на всю следующую зиму»

Игорь Шкапа.  
31.05.2026 16:14
  (Мск) , Киев
Украина слишком рано начала тиражировать оптимистичные реляции о якобы перехвате инициативы на фронте.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Говорить о перехвате инициативы пока рано. Фактически ключевым маркером перехвата инициативы или наличия инициативы в руках той или иной страны является захват городов. Не просто переход тех или иных территорий в серые зоны, а захват городов или больших лесных массивов с устойчивым контролем. Но ключевое – это захват городов.

Города, как в постапокалиптических фильмах и книгах будущего, превратились в единственные гарантированные крепости для вооружённых сил, которые позволяют устанавливать контроль не только над самими городами, но и заводить в эти города артиллерию и экипажи дронов, устанавливая стабильный контроль над радиусом где-то в 20 километров, возможно, и больше», – рассуждал укро-политолог.

Он считает, что к середине лета будет понятно, на чьей стороне инициатива, и у кого преимущество.

Укро-эксперт обращает внимание, что Россия «активно бомбила на протяжении недели объекты нефтегаза в Харьковской и Полтавской областях».

«Фактически пытается создать условия, при которых Украина не сможет накопить достаточно газа для отопительного сезона на следующую зиму. В Европе из-за кризиса на Ближнем Востоке – и так заполненность газохранилищ сегодня составляет в лучшем случае 50% от нормы на этот период. То же самое Россия пытается сделать и в отношении Украины», – тревожится Бортник.

