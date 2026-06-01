«Это не просто оскорбление! На Украине разбомбили больше 50% американского бизнеса» – сенатор США
Вашингтон должен самым решительным образом реагировать на атаки РФ по американским заводам и мощностям на Украине.
Об этом на Одесском черноморском форуме по безопасности заявил сенатор США от Коннектикута Ричард Блументал, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Владимир Путин нападает не только на народ Украины, но и на американский бизнес на Украине. На американские предприятия, такие крупные, как Cargill и Coca-Cola, заводы, производственные мощности.
Соединённые Штаты должны быть чертовски возмущены тем, что Путин наносит удары по американскому бизнесу. Более 50% из них уже пострадали», – негодовал он.
«И это не просто оскорбление. Это совершенно неприемлемо, как и действия Путина против Румынии, предпринятые за последние сутки, когда он нанёс удар по цели на территории Румынии. Это недопустимо! Такие действия должны вызывать ответную реакцию, сплочение. Мы должны объединиться ради Украины. От этого зависит мировая безопасность», – возмущался Блументал.
Ранее президент РФ Владимир Путин в ответ на западную пропаганду указал, что только независимая экспертиза сможет установить, кому принадлежал дрон, врезавшийся в жилой дом в румынском городе Галаце.
