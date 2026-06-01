«Это не просто оскорбление! На Украине разбомбили больше 50% американского бизнеса» – сенатор США

Вадим Москаленко.  
01.06.2026 16:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1385
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Вашингтон должен самым решительным образом реагировать на атаки РФ по американским заводам и мощностям на Украине.

Об этом на Одесском черноморском форуме по безопасности заявил сенатор США от Коннектикута Ричард Блументал, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


«Владимир Путин нападает не только на народ Украины, но и на американский бизнес на Украине. На американские предприятия, такие крупные, как Cargill и Coca-Cola, заводы, производственные мощности.

Соединённые Штаты должны быть чертовски возмущены тем, что Путин наносит удары по американскому бизнесу. Более 50% из них уже пострадали», – негодовал он.

«И это не просто оскорбление. Это совершенно неприемлемо, как и действия Путина против Румынии, предпринятые за последние сутки, когда он нанёс удар по цели на территории Румынии. Это недопустимо! Такие действия должны вызывать ответную реакцию, сплочение. Мы должны объединиться ради Украины. От этого зависит мировая безопасность», – возмущался Блументал.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ответ на западную пропаганду указал, что только независимая экспертиза сможет установить, кому принадлежал дрон, врезавшийся в жилой дом в румынском городе Галаце.

Метки: ,

English version :: Читать на английском «Это не просто оскорбление! На Украине разбомбили больше 50% американского бизнеса» – сенатор США

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить