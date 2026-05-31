В США опасаются, что после войны ветераны ВСУ вольются в наркокартели

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Не только у Запада, но и у наркокартелей разных стран мира есть особый интерес к опыту ВСУ, ветераны которых после боевых действий захотят заработать.

Об этом на Одесском черноморском форуме по безопасности заявил создатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Ещё один ресурс, которым обладает Украина, это сотни тысяч очень опытных ветеранов. И мы надеемся, что когда война закончится и будет достигнуто мирное соглашение, у вас появится огромное количество ветеранов, которых можно будет задействовать в миротворческих операциях, операциях по поддержанию стабильности, чтобы помочь преобразовать весь Запад. Речь идёт о гибких, мобильных и очень эффективных вооружённых силах, в отличие от тех, которые, я бы сказал, закостенели и обросли жиром, как это часто бывает», – рассуждал Принс.

«Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны при разработке правил для ЧВК. Это очень опасная сфера, не так ли? Многие картели заинтересованы в найме таких специалистов. Так что разрабатывайте законы с осторожностью, но дайте своим ветеранам реальный шанс заработать и монетизировать свой опыт, чтобы помочь преобразовать вооружённые силы», – напутствовал американец.

Читайте также: В Киеве уверяют – без украинских наёмников не обойдётся ни НАТО, ни Ближний Восток.