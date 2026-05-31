«США извлекли из войны с Ираном болезненные уроки» – создатель ЧВК Blackwater

В атаке на Иран США смогли воочию убедиться в бесполезности и дороговизне большей части оружия в современной войне, а также вреде политического доминирования в принятии боевых решений.

Об этом на Одесском черноморском форуме по безопасности заявил создатель американской ЧВК Blackwater Эрик Принс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Американское оружие, которое поступает сюда, часто возвращается обратно в ящиках. Это очень показательно. США всё ещё находятся в процессе трансформации. В рамках программы по доминированию дронов они начинают проводить соревнования. Но опять же, у нас очень сложный процесс, как и в Европе. И я думаю, что США хотят иметь сильных союзников, но не хотят превращать их в протекторат. Возможно, это не самая популярная точка зрения, но я рад, что президент Трамп хотя бы ради защиты наших союзников заставил их тратить на оборону необходимые средства. США извлекли несколько болезненных уроков. Тринадцать или четырнадцать баз были уничтожены иранскими беспилотниками. Многие дорогостоящие системы оказались бесполезны в этом конфликте. Я надеюсь, что иранский кризис разрешится, потому что идея ввести войска в Иран и попытаться освободить Ормузский пролив – крайне опасна. Это может обернуться новым Галлиполийским сражением, а мы знаем, чем оно кончилось для Британской империи. Попытка захватить острова Ларак или Кешм, которые по размеру сопоставимы с Иводзимой и Окинавой, на которых погибли десятки тысяч американских солдат, была бы крайне опасной», – тревожился Принс.