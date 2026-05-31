Американский генерал-русофоб подстрекает Украину «стать Спартой Европы»

Вадим Москаленко.  
31.05.2026 20:21
  (Мск) , Киев
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, США, Терроризм, Украина


Дуга натовской безопасности в Европе сместилась далеко на восток, и было бы хорошо, если в авангарде этого стояла бы 800-тысячная украинская армия.

Об этом на Одесском черноморском форуме по безопасности заявил бывший спецпосланник Трампа по Украине генерал Кит Келлог, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас мы наблюдаем, как центр безопасности смещается из Германии, Франции и Великобритании дальше на восток. А теперь эта дуга проходит через Финляндию и Швецию. Она огибает Украину и идёт дальше в сторону Румынии. Я думаю, это очень важно для будущего. Таким образом, дуга безопасности в Европе сместилась на восток.

В будущем Украина станет своего рода «Спартой Европы». И я думаю, что это комплимент Украине, которая, станет очень влиятельным игроком в Европе», – сказал Келлог.

«Поэтому я бы хотел предостеречь вас от того, чтобы вы не повторили ошибку немцев, французов и даже британцев. После окончания конфликта они сокращают свои вооружённые силы.

Я думаю, что если ты находишься на передовой, то у тебя должна быть очень сильная армия. Она у вас есть прямо сейчас, нужно продолжать в том же духе», – подстрекал американец.

«Так что мой совет Верховной раде таков: убедись, что ты не начнёшь отступать, сокращая свои вооружённые силы. Сохраняй их такими же сильными, как они есть, сохраняй армию численностью в 800 тысяч человек, о которой говорится, и стань «Спартой Европы!», – агитировал американец.

