Запад готовится передать Украине оружие массового поражения

Запад готовится передать Украине технологии управления роями беспилотников.

Об этом телеведущий Максим Шевченко заявил в интервью RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Теперь речь идет о роях беспилотников, которые управляются искусственным интеллектом. То есть беспилотники-резведчики, ударные беспилотники, беспилотники, которые имеют разные функции. Они уже могут без участия людей определять цели и стратегию атаки. Это реально оружие массового поражения.

Если задуматься, то 5 тысяч беспилотников (мы же видели в Китае, как они пляшут в небе) с кумулятивными зарядами, с фугасными, каждый по 30-40 кг несет. Это 150 тыс кг одновременно атакуют, причем, определяют каждого человека и каждую деталь. Люди не успевают за этим следить. Этому может противодействовать только такая же машина», – сказал Шевченко.