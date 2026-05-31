Богатейший олигарх Украины Ринат Ахметов (признан террористом в РФ) похвалился, что подстрекал жителей Мариуполя (где находились заводы, «прихватизированные» им в 90-е годы), в том числе детей, оказывать сопротивление российским войскам после начала СВО.

«Я встречался с людьми с металлургических комбинатов «Азовсталь» и Ильича и повторял, что Мариуполь — часть Украины. Когда пришли русские, никто не приветствовал солдат Путина цветами. Даже маленькие дети брали все, что могли, камни и булыжники, и были готовы сражаться», – уверяет олигарх в интервью британской The Guardian.

Он уточнил, что был на постоянной связи с нацистами из «Азова» (запрещен в РФ), находившихся в подземельях Мариуполя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Есть легендарный командир, Денис Прокопенко, позывной «Редис». Я звонил ему несколько раз в день», – сказал олигарх, заверив, что будет продолжать помощь «азовцам» и далее – «сделаю все, что в моих силах».

Ахметов уверяет, что был всегда был сторонником бандеровского проекта и противником Русской весны на Донбассе еще в 2014 году.

«Мы развешали по всему региону плакаты с лозунгом: «Счастливый Донецк и счастливый Донбасс могут быть только частью единой Украины».

В свои заслуги он записал и прогиб перед украинизаторами во времена президентства Виктора Ющенко.