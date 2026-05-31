Поскольку НПЗ на Украине закончились, Россия начала наносить ответные удары по заводам производства подсолнечного масла.

Об этом в эфире авторского канала Семена Уралова заявил экономический обозреватель Иван Лизан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Украина бьет по нашей нефтепереработке. А мы, за неимением на Украине ее нефтепереработки, открыли второй масляный фронт – и выносим Украине мощности по перевалке подсолнечного масла. А подсолнечное масло – это важнейшая история для экономики Украины. Оно является главной статьей сельскохозяйственного экспорта. И Украина отчаянно бьется за то, чтобы сохранить свое лидерство на мировом рынке подсолнечного масла. В 2022 году киевская власть потеряла контроль над Донбассом и Новороссией. Под контроль России перешли маслоэкстракционные заводы, перешли посевные площади, на которых отлично растут масличные», – сказал Лизан.