Конец сказки: «Свободная» Европа намерена гнать украинское «мясо» на фронт

Украинских мужчин призывного возраста планируют исключить из программы защиты, позволяющей находиться в странах ЕС.

Об этом сообщает брюссельское издание Euractiv, получившее доступ к соответствующим документам Евросоюза, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«В столицах стран ЕС рассматривается вопрос об исключении украинских мужчин призывного возраста из любого будущего продления схемы временной защиты блока, которая предоставила убежище более чем четырем миллионам человек, спасающимся от российского вторжения. Предложение возникло в ходе обсуждений будущего Директивы ЕС о временной защите (ДВЗ), которая позволяет украинцам жить и работать по всей Европе без прохождения национальных процедур предоставления убежища», – говорится в публикации.

Эта схема действует до марта 2027 года после продления, согласованного в прошлом году. И теперь на следующий год обсуждается сужение сферы действия, в том числе путем «исключения мужчин призывного возраста» или лиц, не покинувших Украину на законных основаниях. При этом любые подобные ограничения будут применяться к новым заявителям, обращающимся за временной защитой.

Еще в прошлом году Еврокомиссия призвала столицы стран ЕС подготовиться к возможному поэтапному прекращению действия программы.

«В документе говорится, что некоторые национальные правительства выразили обеспокоенность тем, что «все большая доля недавно прибывших состоит из мужчин призывного возраста», при этом ряд стран утверждают, что нормативные акты следует пересмотреть «также в интересах Украины», как для поддержки сопротивления страны России, так и для содействия будущим усилиям по восстановлению», – пишет Euractiv.

Издание указывает, что «Украина сталкивается с растущей нехваткой рабочей силы и проблемами с набором в армию».