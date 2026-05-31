Местные чиновники на Украине используют дубину мобилизации против оппозционеров.

Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил инструктор ВСУ Антон Черный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«ТЦК уже работает на заказ. Есть там, например, какой-то неугодный какому-то чиновнику, который сейчас при власти, неугодный оппозиционер какой-то… Они делают конкретную точку – говорят конкретно, когда, где находится этот человек. И приезжают уже конкретные эти люди из ТЦК и начинают паковать этого человека», – описывает реалии ВСУшник.

По его словам, в таких ситуациах не помогают даже документы о бронировании или отсрочке от армии.

Он напомнил, что подобная ситуация была с ним, когда ТЦКашники под наркотой пытались его задержать, требуя целовать их в ..опу.