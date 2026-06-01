Зрада откуда не ждали: союзник Украины по НАТО продолжает обслуживать российские танкеры

Олег Кравцов.  
01.06.2026 17:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 794
 
Газ, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Санкции, Скандал, Транспорт, Украина


Верфь в Дании продолжает оказывать техническое содействие российским судам, которые перевозят СПГ.

Об этом сообщает британская деловая газета Financial Times, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Верфь в Дании продолжает оказывать техническое содействие российским судам, которые перевозят СПГ. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Датская верфь Fayard – единственная в Евросоюзе, где до сих пор обслуживают суда класса Arc7. Это ледоколы-танкеры, которые возят сжиженный природный газ с российского комплекса «Ямал» в Сибири в порты Северо-Западной Европы. Эти суда зависят от европейских верфей – из-за их технического опыта и удобного расположения вблизи торговых маршрутов», – сообщает издание.

По имеющимся данным, шесть из 15 танкеров Arc7 должны пройти техническое обслуживание на Fayard этим летом.

Датский премьер Метте Фредериксен после первых сообщений о работе верфи для флота «Ямала» возмущенно заявила, что это «совершенно непонятно», и верфь «просто должна это прекратить».

При этом FT признает, что обслуживание таких судов не является незаконным, а потому механизмов принуждения у властей нет.

В похожей ситуации оказалась и нидерландская компания Damen, которая также обслуживала флот Arc7 на своей французской верфи в Бресте, но в прошлом году сообщила о прекращении этой деятельности, поскольку против нее возбудили уголовное дело по подозрению нарушения санкций ЕС против России.

на Украине ожидаемо негодуют.

«Дания всегда решительно поддерживала Украину, и датские компании должны отражать это. Компания Fayard не должна подрывать солидарность с Украиной и должна теперь отказаться от обслуживания судов, связанных с российским арктическим СПГ!», – заявила по этому поводу основатель и исполнительный директор украинской организации Razom We Stand.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Зрада откуда не ждали: союзник Украины по НАТО продолжает обслуживать российские танкеры

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора