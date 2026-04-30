Медведев: У меня нет никаких иллюзий, что будет дальше

Максим Столяров.  
30.04.2026 14:17
  , Москва
Европейские политики не хотят даже пытаться наладить отношения с Россией, потому что нацелились на её развал и разграбление.

Об этом на просветительском марафоне «Знание. Первые» заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Правильно сказано, что у России есть только два союзника – армия и флот.

Ещё совсем недавно, после конфликта на Кавказе вокруг Южной Осетии и Абхазии, я, будучи президентом, пытался наладить устойчивое отношение с европейцами. И мне казалось, что они все-таки понимают наши озабоченности.

Но, к сожалению, последующее развитие событий доказало обратное. Они не понимают очень многого из того, что говорим мы, не хотят нас слышать. И, если говорить прямо, желают кончины нашего государства.

Кто-то в открытой форме, исходя из своих русофобских представлений, а кто-то как-то так вот аккуратненько. Но, тем не менее, по сути, это превратилось в основной тренд политики западного мира и особенно Европы», – сказал Медведев.

«Знаете, я так скажу, может это жестко прозвучит, но наш конфликт с западным миром сегодня носит экзистенциальный характер. То есть это вопрос существования. И у меня сейчас нет никаких иллюзий по поводу того, что будет дальше», – добавил он.

