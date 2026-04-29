Пора выставить Европе полный счёт за войну – Чадаев раскритиковал этику «мы не они»
Страны-члены ЕС понимают, что в случае поражения Украины, с них могут потребовать репарации за участие в войне.
Об этом на канале «Чистота понимания» заявил политолог и разработчик оптоволоконных дронов КВН Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Я очень внимательно изучаю все, что говорят европейцы по поводу неизбежной большой войны с Россией. Я прихожу к выводу, что их логика посильнее нашей будет. Мы-то говорим, что мы мирные, нам бы-то дай бог с Украиной разобраться, а потом мы уже договоримся, вы только прекратите вот этих идиотов поддерживать.
Они рассуждают гораздо более здраво: если Украина проиграет, у них на восточных границах возникнет страна с самой сильной в истории мира сухопутной армией. Самой современной.
Потому что просто ВС РФ и ВСУ станут одним целым. И у этого нового субъекта будет масса вопросов к этим гражданам. Уже есть. Они никуда не делись за все их художества в предыдущие годы. А у них и воевать некому. Так почему русские остановятся? Они-то на нашем месте бы точно не остановились», – рассуждал Чадаев.
«Эти люди систематически вкладывались в то, чтобы нас убивать. Давали нашим врагам деньги, оружие. И что, они за это не понесут никакого наказания?
Они-то говорят, что этот кредит в 90 миллиардов, он будет выплачен из репараций России, когда она проиграет. А почему мы не разворачиваем эту логику в обратную сторону? Почему мы им-то счет не выставим?
Почему за ту же Усть-Лугу и Туапсе и все остальное прочее мы им не выставляем счет? Почему мы не потребуем репараций от коллективного Запада за тот ущерб, который они нам нанесли в ходе своей поддержки Украины? Это не этика, это что-то другое.
Я считаю, что нам надо взять на вооружение их логику, и на полном серьезе обсуждать вопрос, что мы будем делать, когда пойдем дальше. По кому бить первым и как», – добавил он.
English version :: Читать на английском Пора выставить Европе полный счёт за войну – Чадаев раскритиковал этику «мы не они»
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: