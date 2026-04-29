Пора выставить Европе полный счёт за войну – Чадаев раскритиковал этику «мы не они»

Страны-члены ЕС понимают, что в случае поражения Украины, с них могут потребовать репарации за участие в войне.

Об этом на канале «Чистота понимания» заявил политолог и разработчик оптоволоконных дронов КВН Алексей Чадаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я очень внимательно изучаю все, что говорят европейцы по поводу неизбежной большой войны с Россией. Я прихожу к выводу, что их логика посильнее нашей будет. Мы-то говорим, что мы мирные, нам бы-то дай бог с Украиной разобраться, а потом мы уже договоримся, вы только прекратите вот этих идиотов поддерживать. Они рассуждают гораздо более здраво: если Украина проиграет, у них на восточных границах возникнет страна с самой сильной в истории мира сухопутной армией. Самой современной. Потому что просто ВС РФ и ВСУ станут одним целым. И у этого нового субъекта будет масса вопросов к этим гражданам. Уже есть. Они никуда не делись за все их художества в предыдущие годы. А у них и воевать некому. Так почему русские остановятся? Они-то на нашем месте бы точно не остановились», – рассуждал Чадаев.