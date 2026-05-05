Урсула рассказала, за сколько сребреников купили Армению

Максим Столяров.  
05.05.2026 15:32
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1162
 
Армения, Дзен, ЕС, Кавказ, Россия


Евросоюз вложит десятки миллиардов в превращение Армении в логистический хаб, но взамен фактически возьмёт контроль над информационной повесткой в стране.

Об этом на пресс-конференции в Ереване заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюз вложит десятки миллиардов в превращение Армении в логистический хаб, но взамен фактически возьмёт...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы подписали соглашение о партнерстве в области транспортной инфраструктуры. Оно выводит наше сотрудничество на новый уровень амбициозных целей. У Армении уникальное положение. Ваша страна находится на пересечении путей, и у инициативы есть потенциал связать Европу с Закавказьем и Центральной Азией. И превратить Армению в ключевой транспортный узел.

Мы готовы работать над восстановлением пограничных переходов. Будем поддерживать интеграцию Армении в ключевые транспортные сети, например, в Транскаспийский коридор. Этот маршрут имеет стратегическое значение и для Европы. Второй столп – это энергетика. Стремительное развитие солнечной энергетики в Армении впечатляет. Мы поддерживаем проекты, направленные на повышение вашей энергетической независимости. На эти цели уже выделено 25 миллионов евро», – сказала фон дер Ляйен.

«Также мы укрепление сотрудничества в области безопасности. В рамках Европейского фонда мира мы оказываем поддержку Вооруженным силам Армении. Но Армении также необходимо противостоять манипулированию информацией из-за рубежа, гибридным угрозам и вмешательству. Наша новая миссия «Партнерство с ЕС» поможет вам противостоять этим гибридным угрозам и дезинформации.

Либерализация визового режима – это приоритетная задача. Ведь мы все знаем, что это ключевой способ сближения наших народов. Мы рассчитываем, что удастся привлечь инвестиции на сумму в 2,5 миллиарда евро. Мы поддерживаем армянский бизнес, помогаем ему развиваться, внедрять инновации и выходить на новые рынки», – добавила она.

English version :: Читать на английском Урсула рассказала, за сколько сребреников купили Армению

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить