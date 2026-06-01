Украина проводила бы теракты на территории России, даже если бы СВО не было.

Об этом востоковед, председатель Совета ветеранов представительства КГБ СССР в Афганистане и полковник в отставке Василий Кравцов заявил в книжном центре «Делиб», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вне зависимости от того, была бы спецоперация или нет, Украина превращалась в клондайк, оперативный штаб прокси террористических сил. А спецслужбы Украины заставляли заниматься этими проблемами. Всех. Как ГУР министерства обороны, так и службу внешней разведки Украины, которая в свое время была частью КГБ», – сказал Кравцов.

По его словам, центром запрещенной в РФ террористической ИГИЛ на Украине была и ныне является Одесса. Оттуда направлялись эмиссары в мусульманские общины России, чтобы вести подрывную деятельность.

Все это, уверен ветеран спецслужб делалось под кураторством западных спецслужб.