«Анкоридж был разминкой»: настоящие переговоры по Украине стартовали только в январе – эксперт-международник

Максим Столяров.  
15.05.2026 18:58
  (Мск) , Москва
Даже «Анкоридж» не был, на самом деле, отправной точкой начала настоящих переговоров по украинскому конфликту.

Об этом на круглом столе в Москве заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Реальные переговоры по выходу из украинского конфликта начались только в январе этого года. До этого в 2025 году имели место просто попытки продавить Россию на немедленное прекращение огня без дополнительных условий.

И даже после Анкориджа были противоречивые заявления Трампа, которые могли истолковываться как попытка вернуться к старой схеме. И только в январе начались содержательные переговоры рабочих групп с привлечением специалистов и высокопоставленных военных.

При этом Китай, который пытался заявлять о себе как об активном участнике урегулирования с 23 года, в последнее время из процесса самоустранился, это укладывается в их крайне пассивную внешнеполитическую линию, они уходят от каких-то конфликтов, продолжая линию активизации отношений с ЕС – на фоне европейско-американских противоречий. Он в этом не игрок», – сказал Кашин.

«А иранский конфликт – значимый фактор украинского кризиса, он радикально ухудшает экономическое положение Европы – главного источника финансирования военных усилий Украины, и ведёт к исчерпанию военных запасов США по ключевым видам вооружений. Поэтому он влияет – и должен подталкивать стороны к поиску решений.

Но пока достаточных подвижек со стороны Украины и Европы не наблюдаем. Хотя, признаки каких-то изменений есть, идёт уже какой-то разговор о формате российско-европейских отношений по этому вопросу. Раньше это считалось невозможным, то есть что-то меняется», – добавил эксперт.

