Ашманов: Пересядем на «Макс», как с «Мерседесов» на «УАЗы»

Максим Столяров.  
29.04.2026 12:37
  (Мск) , Москва
Просмотров: 199
 
Дзен, Россия, Связь


Россия как воюющая страна неизбежно придёт к ограничениям в Интернете – сопоставимым с теми, что существуют в Китае.

Об этом на канале «Эмпатия Манучи» заявил эксперт в области информационных технологий Игорь Ашманов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мне совершенно не нравится, как его втюхивают, как его вкрячивают сейчас везде, везде заставляют, буквально от родительских сообществ прямо крик, что заставляют всех переходить на «Макс» в школе. А, с другой стороны, конечно, национальный мессенджер стране нужен. Если всё устаканится, и «Макс» всё-таки будет национальным менеджером и при этом его монопольное положение не повлияет на его качество, то это нормально. Но вот сам период вкрячивания его без смазки, что называется, ну так, конечно, некрасиво.

А в принципе, национальный мессенджер, ну что, ну, будет он один. А в Китае интернета даже нет, там есть WeChat, и всё. У нас, скорее всего, тоже к этому придёт, не факт, что это очень хорошо. Но я считаю, что у страны нет задачи сохранить, чтобы всем было удобно, классно, и как бы никакой ответственности, и чтобы все могли творить, что угодно, и было удобно. Мы воюющая страна. Будут какие-то ужесточения», – сказал Ашманов.

«Условно говоря, прикольно ездить было на BMW, на Мерседесах, сейчас пошёл поток китайских машин. Но вообще, идёт война, если она чуть-чуть усилится, в конце концов скажут: «Всё, ездим на УАЗах». Потому что это свои, потому что их нельзя удалённо выключить, потому что они не собирают данные, потому что они проходимые. Все на «буханки».

Ну, придётся пересесть. А что? Ну да. По законам военного времени. А заднице будет немножко менее комфортно. «Буханка», она вся в дырках, и сквозь них свистит, так сказать, мороз», – привёл аналогию эксперт.

Читайте также: Экс-замглавы СБУ – Активно работаем в мессенджере «Макс», маскируемся под россиян

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Ашманов: Пересядем на «Макс», как с «Мерседесов» на «УАЗы»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить