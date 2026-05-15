«Бегут уже целыми семьями»: переводы от гастарбайтеров на Украину быстро сокращаются
Испытывающая колоссальные трудности с притоком валюты Украина в добавок отсекает от себя деньги своих граждан, выехавших работать за рубеж.
Об этом в эфире своего видеоблога, отвечая на вопросы подписчиков, заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Внимание эксперта обратили на проблему украинских моряков дальнего плавания, которые, опасаясь мобилизации, не едут домой, а в результате заработанные ими деньги остаются за границей.
«Этот вопрос поднимался еще в 22-м году. Если хочет, пусть едет [за границу], но заплатит. А за эти деньги пусть платят тем, кто хочет идти на фронт, чтобы у них была мотивация. Но не для этого был задуман аттракцион беспредельной мобилизации. А то, что деньги оседают, кого это волнует», – сказал политтехнолог.
Он обратил внимание, что резко сократились поступления не только от моряков, но и гастарбайтеров.
«Если ранее 17-18 год в Украину заходило порядка 10-11 миллиардов долларов, которые пересылались, то сейчас очень многие уехали с семьями с концами. То есть этот поток средств превращается в ручеек и потихоньку мелеет. Уже меньше 10 миллиардов. А это было подспорьем стране с отрицательным торговым сальдо обеспечивать приток валюты», – заявил Золотарев.
English version :: Читать на английском «Бегут уже целыми семьями»: переводы от гастарбайтеров на Украину быстро сокращаются