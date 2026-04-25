Британский план: Азербайджан встречает «Володимира»

Вадим Москаленко.  
25.04.2026 13:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1868
 
Азербайджан, Дзен, Политика, Украина


Власти Азербайджана сегодня устроили приём диктатору Зеленскому, который прибыл в Габалу. Интересно, что в официальных сообщениях администрации Ильхама Алиева гостя несколько раз именуют не иначе как «Володимиром» и показательно называют легитимным президентом Украины.

Одна из заявленных целей переговоров – «расширение сотрудничества в энергетической сфере». Иными словами, Баку обсуждает совместные проекты с режимом, который ежедневно убивает граждан России. Что неудивительно – Алиев ранее советовал Украине никогда не соглашаться на потерю земель, занятых Россией. А еще обвинял РФ в «сознательной атаке» на азербайджанскую недвижимость на Украине. Азербайджан давно поставляет на Украину  оборудование, которое поддерживает жизнедеятельность бандеровского режима после ударов ВС РФ по энергетике.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

В этих условиях Зеленский решил польстить принимающей стороне и заявил о согласии Киева на проведении нового раунда переговоров в Азербайджане, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы поделились с президентом Азербайджана, что мы готовы к трехсторонним переговорам. У нас были такие переговоры в Турции, у нас были такие переговоры с нашими американскими партнерами в Швейцарии. Безусловно, мы готовы к ближайшим переговорам в Азербайджане, если Россия будет готова к дипломатии», – заявил Зеленский.

Сбежавший из Киева в Европу украинский политолог Михаил Чаплыга даёт понять, что визит в Азербайджан режиссируют из Лондона.

«Троллинг века! Кавказ… нож в подбрюшье. Северное Причерноморье-Балтика-Кавказ… Ось Британия (Османия, Сирия, Зангезур, Норвегия, Прибалтика, Польша, Дания и другие) – Украина», – тезисно поясняет Чаплыга.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском Британский план: Азербайджан встречает «Володимира»

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить