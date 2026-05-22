Британский шпион: Нужно, чтобы Путин почувствовал боль

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Диктатор Зеленский якобы был готов отказаться от 20% украинской территории, занятой ВС РФ, но осознал, что такие уступки не смогут гарантировать новых претензий Кремля.

Об этом в эфире WSJ Events заявил бывший глава британской разведки MI6 Ричард Мур, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Я вижу, что украинцы и, в частности, президент Зеленский готовы пойти на огромные жертвы ради мира. Он готов фактически отдать 20% своей страны… Есть ли гарантии, что Путин не вернётся к своим планам? Не забывайте, что всё началось в 2014 году, а не в феврале 2022-го, и он на время остановился, а потом вернулся. Поэтому, если вы украинец, вам нужны гарантии, о которых сейчас говорят, чтобы остановить войну. Всё это прекрасно, но для этого нужно, чтобы Путин сам захотел остановиться. И в этом проблема. За всё время моей работы в правительстве я не видел никаких признаков того, что Владимир Владимирович Путин хочет прекратить наступление на Украине. И с тех пор я тоже ничего такого не видел. Он не остановится, пока не почувствует боль, пока мы не начнём активнее помогать украинцам», – заявил Мур.

Накануне министр обороны Великобритании Джон Хили призвал страны НАТО готовиться рассматривать Россию как угрозу в ближайшие 20-30 лет.