«Это уже метамодерн»: Зеленский истерически-воинственно реагирует на собственные фейки

Беда не в том, что украинская пропаганда со всех утюгов голосит о нападении из Белоруссии, а в том, что сам киевский диктатор Зеленский реагирует на придуманную его же окружением информацию.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это прямо какая-то бомбардировка заявлениями по поводу того, что сейчас нападут из Беларуси. Черниговская область, там Сумская, на Киев пойдут. Зеленский прямо уже и Ставку провёл на этот счёт», – отметил Шелест.

«Хуже всего — это когда в окружении первого лица отсутствие информации, отсутствие активности компенсируется продуцированием какой-то псевдо-информации, а дальше это уже высший пилотаж. Это когда само первое лицо реагирует на придуманную им же информацию. То есть реально, вот когда начали говорить о том, что Беларусь сейчас нападёт или из Беларуси сейчас нападут, что Беларусь сейчас чуть ли не объявит войну Украине и так далее, я думал – ну, это опять очередная порция сказок, которыми кормят пипл пропагандисты. Это как бы нормально в ходе войны, это нам может не нравиться, но пропаганда, она действует», – прокомментировал Бондаренко.