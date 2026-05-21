Нами командуют пальцеводы – комбат ВСУ
В украинской армии совершенно отсутствует качественная подготовка новобранцев.
Об этом в эфире видеоблога «Новинарня» заявил командир 431-го полка беспилотных систем ВСУ Илья Машина, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Ключевая проблема – в боевой подготовке. Ее никто не проводит полноценно, как нужно. Второе – в применении, иди туда, не знаю куда, а иногда их просто привезли, выкинули – и там держите оборону. Ключевая проблема идет снизу», – рассуждал укро-комбат.
Он говорит, что можно исписать кучу бумаг, но сначала нужно исправить ситуацию с подготовкой личного состава.
«После этого отдавать в те подразделения, где ценят и берегут людей, а не просто втупую… Знаете, у нас есть пальцеводы – пальцем поводил, где надо закрепиться. Возможно, всех командиров поснимать.
Это вторая составляющая. А третья составляющая – мы ставим на должности лояльных своих, а не компетентных. Возможно, он неудобный, но компетентный», – описывает Машина ситуацию в ВСУ .
