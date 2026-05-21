Украинский политолог: На фоне Трампа визит Путина в Китай – прорывной

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Главный результат визита Владимира Путина в Китай заключается в том, что Пекин чётко дал понять – в вопросах войны на Украине он придерживается российского понимания решения конфликта.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Этот визит является действительно очень важным. Особенно на фоне разрекламированного, долго ожидаемого, но малорезультативного визита Трампа… Китай фактически поддержал позицию РФ в том, что есть причины, которые вызвали войну, и для того, чтобы завершить войну, необходимо ликвидировать эти причины. Россия на этом акцентировала на протяжении длительного времени, постоянно говорила, давайте говорить о первопричинах, которые необходимо ликвидировать, и их невозможно ликвидировать исключительно в двустороннем диалоге. Потому что они вызваны, в том числе, и третьими государствами, которые принимали участие в провоцировании конфликта», – сказал Бондаренко.

«Китай ранее избегал каких-то комментариев по этому поводу, а сейчас Китай согласился с тем, что – да, были первопричины… Китай ещё в 22-24-м годах делал определённые заявления по поводу войны, при этом киевским властям они не нравились, считали, что позиция Китая расплывчата, что они не конкретны. Сейчас чётко продемонстрировали, что – да, в вопросах Украины мы придерживаемся того понимания, которое демонстрировала ранее Россия… В данной ситуации позиция чёткая: да, мы признаём правоту России в данной постановке вопроса», – добавил укро-политолог.

Читайте также: «Геополитическая ситуация никуда не годится» – бандеровец напуган визитом Путина в Пекин.