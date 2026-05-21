Премьер Швеции: Готовим страну к ежедневным бомбёжкам
Швеция на полных парах готовится к боевым действиям: рекордно увеличиваются оборонные расходы, отстраиваются бомбоубежища, привлекается население для службы в армии.
Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы осуществляем самое масштабное увеличение оборонных расходов со времён окончания Холодной войны. По оценкам Швеции, к 2030 году страна достигнет целевого показателя НАТО в 5%. Оборона Швеции — это комплексная система, а не функция, выполняемая только государством, и не только ответственность вооружённых сил.
Гражданская оборона играет важнейшую роль в поддержке военных операций. Ожидается, что граждане Швеции будут лично готовиться к чрезвычайным ситуациям и осознавать свою роль в условиях кризиса или войны», – вещал Кристерсон.
«Я назначил министра гражданской обороны. Мы улучшили качество наших бомбоубежищ и спасательных служб. Мы многому научились у Украины, которая пострадала от неизбирательных и жестоких атак со стороны России.
Наши военные и гражданские резервисты, а также профессионалы и добровольцы каждый день обеспечивают надёжную военную и гражданскую оборону.
Мы будем привлекать население Швеции к службе в армии – и продолжим укреплять нашу кибербезопасность. Потому что безопасность граждан Швеции и союзников по НАТО — наш главный приоритет», – добавил шведский премьер.
