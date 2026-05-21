Премьер Швеции: Готовим страну к ежедневным бомбёжкам

Максим Столяров.  
21.05.2026 17:50
  (Мск) , Москва
Просмотров: 279
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Швеция


Швеция на полных парах готовится к боевым действиям: рекордно увеличиваются оборонные расходы, отстраиваются бомбоубежища, привлекается население для службы в армии.

Об этом на пресс-конференции заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Швеция на полных парах готовится к боевым действиям: рекордно увеличиваются оборонные расходы, отстраиваются бомбоубежища,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«Мы осуществляем самое масштабное увеличение оборонных расходов со времён окончания Холодной войны. По оценкам Швеции, к 2030 году страна достигнет целевого показателя НАТО в 5%. Оборона Швеции — это комплексная система, а не функция, выполняемая только государством, и не только ответственность вооружённых сил.

Гражданская оборона играет важнейшую роль в поддержке военных операций. Ожидается, что граждане Швеции будут лично готовиться к чрезвычайным ситуациям и осознавать свою роль в условиях кризиса или войны», – вещал Кристерсон.

«Я назначил министра гражданской обороны. Мы улучшили качество наших бомбоубежищ и спасательных служб. Мы многому научились у Украины, которая пострадала от неизбирательных и жестоких атак со стороны России.

Наши военные и гражданские резервисты, а также профессионалы и добровольцы каждый день обеспечивают надёжную военную и гражданскую оборону.

Мы будем привлекать население Швеции к службе в армии – и продолжим укреплять нашу кибербезопасность. Потому что безопасность граждан Швеции и союзников по НАТО — наш главный приоритет», – добавил шведский премьер.

Читайте также: «Увеличить в 4 раза!» – Рютте по примеру Трампа требует от европейских НАТОвцев роста военных производств.

Метки: ,

English version :: Читать на английском Премьер Швеции: Готовим страну к ежедневным бомбёжкам

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить