«Пам’ятай, чужинець…!» – Западную Украину заселяют мигрантами взамен мужчин, погибших на войне

На Западную Украину начался завоз мигрантов – так власти компенсируют недостаток рабочей силы из-за гибели мужского населения на фронте в Донбассе.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил украинский журналист Руслан Коцаба, вынужденный покинуть родную страну из-за репрессий за свою антивоенную позицию.

«Людей утилизируют на фронте, а в моём родном Ивано-Франковске, об этом мой тёзка – мэр Руслан Марцынкив сообщил во всеуслышание, впервые завезли застройщики индусов, из Шри-Ланки, Пакистана. Во-первых, это люди с другой культурой, ментальностью. Это уже проблема. То есть, они практически не ассимилируются. Ну и вторая проблема. Они берут женщин из той страны, куда приезжают, только лишь как, что называется, удобрение органическое. И мы, украинцы, уже сейчас, по сути, становимся перегноем, органическим удобрением для более сильных наций, рас и стран», – сказал Коцаба.

Он опасается, что через несколько лет Украину будет не узнать.

«Будут делать совсем другое государство. Возможно, оно даже будет называться «Украина». Возможно, будет сине-жёлтый флаг, тризуб. Но не факт, что люди будут разделять те ценности, которые разделяют те люди, которые еще остались. Завезены будут мигранты и уже завозятся массово», – сказал Коцаба.

Он обратил внимание, что украинские ультраправые не смеют перечить политике режима Зеленского.

«Хочется задать вопрос всем националистам так называемым, или нацистам, – которые кричали «Украина понад усе!», «Памятай чужинець, тут господар украинець!» и тому подобное… Эта публика, как оказалось, полностью под шконкой СБУ, – все эти Караси, вот эта вся шушера «Правый сектор» (запрещенная в России террористическая организация, – авт.) и тому подобное, – они оказываются аттестованы все как офицеры и военнослужащие спецподразделений. Ты отдаёшь свою жизнь за золотые унитазы Миндича, Цукермана, Зеленского, Ермака? Или чтобы твоя нация была украинская, лучше всех развивалась, чтобы увеличивалась? Этот вопрос не имеет ответа у этой публики – «Ну как у вас там – на «своей Богом данной земле?» – язвительно напомнил Коцаба.

Ранее уехавший в Австрию экс-участник карательной операции против ЛДНР в составе признанного террористическим в РФ «Азова», бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что война была развязана глобалистами, которые хотят ослабить Россию, а заодно уничтожить или вытеснить славянское население с плодородных земель Украины.