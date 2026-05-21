Риторика молдавской президентки Майи Санду ещё сильнее отталкивает жителей Приднестровья от Молдовы.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил молдавский политолог, руководитель Международного союза свободных журналистов Николай Костыркин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вместо осторожного диалога, поиска компромисса и реинтеграции через доверие — снова язык давления, ультиматумов и внешней безопасности. Такой подход не приближает объединение страны, а наоборот, ещё сильнее отталкивает левый берег.

Президент должна говорить о мире, нейтралитете, социальной защите, экономике и единстве общества. Вместо этого мы снова слышим набор лозунгов: ЕС, Россия, угроза, войска, безопасность», – сказал Костыркин.