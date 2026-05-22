Создание хаоса в Москве играет на руку Украине и ее союзникам.

Об этом в интервью во время проведения KyivStratcom Forum 2026 заявил экс-начальник ГУР МО Украины, а ныне глава Зе-офиса Кирилл Буданов (внесён Россией в список террористов), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий заметил, что на прошлой неделе во время атаки дронов на российскую столицу украинцы начали «кампанию дезинформации» в соцсетях, призывая готовиться к худшему и закупать запасы продуктов, – провоцировать хаос, и спросил, помогает ли это Киеву.

«В принципе хаос, если ты работаешь по кому-то, всегда помогает. И это ответ на то, как это работает внутри государства, создавая хаос, здесь точно никому от этого хорошо не будет. Всем остальным мировым игрокам, кто заинтересован в таких вещах, – да, это поможет», – сказал Буданов.

По его словам, через время люди поверят в любые фейки.