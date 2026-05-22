«Полная пустота». Укро-дипломат разведал планы расходов США на поддержку Киева

Украина все еще получает американское финансирование, заложенное прежней администрацией Джо Байдена год назад, но в вопросе будущих выделений денег ситуация для Киева не радужная.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Плохо, что Украине не предоставляли деньги, но вообще сейчас не нужно рассматривать дальнейшее финансирование. Я вам напомню, в бюджете американском, оборонном, в 25-м году проголосовали за два года, то есть по 400 миллионов в год. Важны не сами деньги даже, а направления, по которым можно эти деньги пытаться увеличить до принятия бюджета. Но уже там идет процесс не очень хорошо. Белый Дом дал такие сигналы, они направили свой проект бюджета, как они видят сокращение, где увеличение, и там они подчеркивают, что в этом направлении они будут не только по отношению к Украине, но и разных стран, избегать. Это плохой сигнал – раз. Во-вторых, у нас закон, который вводил санкции против противников, пять лет уже прошло, он уже не действует, и он просто по инерции, пока нет ничего другого, используется. … И еще у нас ни одного нового закона в Конгрессе не принято в поддержку этого блока и санкций, и поддержки финансовой Украины. То есть, у нас там сейчас, к сожалению, полная пустота. И ждать следующего Конгресса после выборов, – это уже будет поздно», – заявил Чалый.

