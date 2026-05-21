Шалаш Ильича сохранили китайские туристы

Историко-культурный комплекс в Разливе, созданный на месте шалаша, в котором лидер русской революции Владимир Ленин скрывался от полиции летом 1917 года, сохранился только благодаря китайским туристам.

Об этом политолог Семен Уралов рассказал на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Такой специфический китайский туризм был. Ведь музей в Разливе, где шалаш Ильича стоит, был вообще на грани закрытия. Но у китайских товарищей мало того, что организованный туризм. Он еще и идеологический. Приезд в Петербург – это не только походы по музеям и театрам, но и обязательная поездка в тот самый Разлив к шалашу Ильича. И буквально за пару лет загибающийся музейный комплекс вдруг стал процветающим. У него даже собственные деньги появились на то, чтобы провести реконструкцию и вложиться», – сказал Уралов.

Его соведущий политолог Алексей Чадаев согласился, что в Китае ценят наследие СССР, и рассказал, что в контейнеры с китайскими комплектующими, поступающими на российские заводы, часто бывают вложены советские поздравительные открытки. Особенно популярны открытки ко Дню Победы.