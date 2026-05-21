Ташкент отменяет празднование Победы и реабилитирует басмачей-головорезов

Узбекистан идёт по проторенной дорожке переписывания истории и героизации басмачей и нацистских пособников, пытаясь вслед за другими странами членами Организации тюркских государств сменить статус праздника Победы «на день скорби».

В Узбекистане решили не отставать в этом деле от Баку и Астаны. Так, сначала в Ташкенте не пустили в парк к мемориалу граждан с советскими флагами и георгиевскими лентами, а затем одна из парламентских партий по указке сверху призвала «деполитизировать» дату 9 мая.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Речь идёт о яром русофобе, главе националистической партии «Миллий тикланиш» и вице-спикере парламента Алишере Кадырове, который озвучил эту идею с целью якобы защиты важной даты от «провокаций» со стороны тех, кто постоянно выходит с флагами СССР и утверждает, что победу одержал именно советский народ.

Про этого фигуранта мы уже неоднократно писали, так как он был всегда инициатором кампаний по тотальной дерусификации и декоммунизации, лоббировал в 2022-м году закон «о вывесках», после чего исчезли русские названия, а также требовал запретить коммунистическую идеологию, хотя Компартия ликвидирована в РУ еще в 1994-м году.

Основанием для официального запрета на использование советской символики с целью недопущения «политизации» 9 мая как раз послужили регулярные стычки с провластными националистами в парке Победы в Ташкенте, которые постоянно пытаются отобрать красные флаги у участников возложения цветов. А в качестве альтернативы празднованию Кадыров предложил объявить эту дату днём памяти и скорби.

Интересно, что в тоже самое время и Касым-Жомарт Токаев из соседнего Казахстана заявил о том, что «празднование дня Победы должно меняться, не превращаясь в развлекательное мероприятие». И тут же получил горячее одобрение со стороны узбекского придворного политолога Закира Усманова, заявившего о необходимости «трансформации» даты 9 мая.

Но в Казахстане, за исключением прошлого юбилейного года, и в Узбекистане и так не проводятся парады, торжественные концерты, отказывают в шествиях и автопробегах, нет салютов, а сейчас стремятся это ввести в ранг закона уже с запретом советской символики во избежание «провокаций».

И как видим, этот нарратив используется во всех республиках, входящих в Организацию тюркских государств, так как было принято негласное решение осуществить уже культурную и политическую отмену 9 мая. Практически все они предлагают пойти по проторенной дорожке Украины и отказаться от употребления термина Великая Отечественная война советского народа.

Ну а, чтобы сместить фокус на других «героев», перед днём Победы были реабилитированы новые группы вождей басмачей в Узбекистане. Всего Верховный суд РУ оправдал 161 человека, многие из которых были осуждены за терроризм, бандитизм, вооружённые нападения, что подаётся сейчас пропагандой как «борьба за национальное освобождение».

В общей сложности с 2021-го года было реабилитировано 1230 лиц, и большая часть из них как раз участвовала в басмаческом движении в интересах зарубежных центров, а некоторые уже к концу 30-х работали на нацистов, участвуя в нападениях с территории Афганистана.

Таких вот новых «героев» создаёт Ташкент как две капли воды похожих на бандеровцев. И цель этой политической акции такая же что и у Киева – полностью переписать историю, назвав белое чёрным, а чёрное достойным подражания.

И показательно, что брошенному в застенки блогеру Азизу Хакимову власти ставят в вину именно то, что он открыто выступил против такой героизации басмачей, назвав их убийцами и палачами.

Сейчас он вообще содержится в тюрьме без законных оснований, так как срок ареста истёк еще 8 мая. Как сообщили его соратники, новое судебное заседание в отношении Азиза назначено на 22 мая, но суд запретил разглашать информацию о ходе слушаний.

Таково истинное лицо властей Узбекистана, которые повторяют действия Баку и Астаны в деле массовой реабилитации антисоветчиков и нацистских пособников и проводящих свою местную «украинизацию».