Экс-глава MI6: Будем бить вглубь России руками Украины, вопрос лишь в кэше

Анатолий Лапин.  
22.05.2026 12:31
  (Мск) , Киев
Запад считает, что ВСУ успешно справляются с задачей террористических ударов по России. Война будет продолжаться, нужно лишь успевать передавать наличку в Киев.

Об этом в эфире WSJ Events заявил бывший глава британской разведки MI6 Ричард Мур, передает корреспондент «ПолитНавигатора».


«Все только и говорят о невероятных инновациях и изобретательности украинцев. Все в оборонных кругах, с которыми я общаюсь, только и говорят о том, как бы нам повторить то, что делают украинцы. Так что у нас есть возможность использовать их оборонную промышленность, которая всё ещё недостаточно развита с точки зрения капиталовложений. Только наличные деньги позволяют украинцам производить больше беспилотников», – заявил Мур.

Он призвал передать Украине не только средства ПВО, но и дальнобойные ракеты.

«Нужно дать им больше средств ПВО, чтобы они могли лучше выполнять свою работу по защите своего народа, чтобы они могли использовать ракеты большой дальности и наносить удары по российским позициям в глубине территории…, Конечно, можно сделать ещё очень многое», – строит козни британец.

