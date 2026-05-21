«Советы победили!»: в Британском парламенте грызня из-за санкций против России

Олег Кравцов.  
21.05.2026 13:43
В Британии разгорается скандал из-за российской нефти. Вслед за США правительство в Лондоне приняло решение о смягчении санкций

«Британские власти разрешили импорт дизтоплива и авиа керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах, а также сняли ограничения на оказание услуг двум российским газовым проектам: «Сахалин — 2» и «Ямал СПГ». Теперь британские компании могут страховать и кредитовать поставки сжиженного газа из России в третьи страны, а также перевозить их морем», – сообщает ВВС.

В принципе, с точки зрения экономической целесообразности, такой шаг оправдан и направлен на попытку стабилизации нефтяного рынка после американо-израильской агрессии против Ирана. Тем не менее, оппозиция в лице консерваторов сразу же воспользовалась моментом для обвинений правящих лейбористов.

«Поздно вечером правительство объявило о снятии санкций с российской нефти», – заявила лидер тори Кеми Баденок в парламенте.

Она потребовала объяснений от присутствующего в зале премьера Кира Стармера, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Тот же стал говорить, что санкции лишь ужесточаются, и речь идет лишь об их «поэтапном введении».

«Речь не идет о снятии существующих санкций в каком-либо смысле. И мы продолжим работать с нашими союзниками над дальнейшими пакетами санкций», – путано и, не дав ответа на вопрос, сказал Стармер.

В ответ Баденок поддела его, заметив, что в поддержку Стармера прозвучали лишь жидкие аплодисменты «от депутатов, которые пытаются от него избавиться», тем самым напомнив, что в правящей партии все громче звучат требования отставки премьера.

Она добавила, что Украина официально объявила, что недовольна предпринятыми ныне действиями Лондона.

Войдя во вкус, лидер оппозиции продолжала атаковать Стармера, дескать, еще недавно он обещал, что санкции продолжатся, «но теперь предпочитает покупать грязную российскую нефть».

Стармер снова начал говорить о поэтапном режиме введения санкций, оправдываясь, что «точно так же делало и предыдущее правительство», а потом и вовсе заявил, что от этой склоки «выигрывает Путин».

«Господин спикер, он импортирует санкционированную российскую нефть, национализирует сталелитейную промышленность, вводит контроль над ценами в супермаркетах, как будто Советы победили», – заявила Баденок.

Кроме того, она обвинила Стармера в фактическом предательстве Украины и назвала его партию главной проблемой Британии.

