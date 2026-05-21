Украина движется к своему разделу, «как это ранее сделали Польша и Россия с Малороссией».

Об этом в эфире видеоблога «Nosorog live» заявил экс-депутат ВР, в прошом участник карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Мосийчук напомнил, что на днях была годовщина подписания Вечного мира между Речью Посполитой и Московским царством, согласно которому, левобережная часть Малороссии отходила России, а правобережная вместе с Киевом – полякам.

«Самих украинцев, естественно, никто ни о чем не спрашивал. И поляки за энное количество, не помню сумму, но довольная большая по тем мерках, продали Киев русским. То есть реально Киев продали России, Москве продали», – сказал экс-депутат.

Он добавил, что этот факт зафиксирован документально.