Экс-глава MI6: Ищем предателей в России при помощи искусственного интеллекта и очень заботимся о них
Британские спецслужбы задействуют искусственный интеллект для поиска потенциальных предателей в России, готовых совершить государственную измену и пойти на шпионаж в интересах иностранного государства.
Об этом в эфире WSJ Events заявил бывший глава британской разведки MI6 Ричард Мур, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Искусственный интеллект помогает нам находить людей, которые могут оказаться теми самыми смелыми мужчинами или женщинами в России, или где бы то ни было, готовыми с нами сотрудничать», – сказал Мур.
Он уточнил, что задача MI6 — «сохранять в тайне отношения с этими выдающимися людьми».
«Часто они идут на серьёзный риск, сотрудничая с нами, и им нужно доверять, нужно заботиться о них. И я думаю, что в этом деле нам нет равных», – хвалится Мур.
Читайте также: Лондон обещает деньги музыкантам за «сопротивление Путину» и запускает вербовку в даркнете
English version :: Читать на английском Экс-глава MI6: Ищем предателей в России при помощи искусственного интеллекта и очень заботимся о них
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: