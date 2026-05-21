«Картофельник будет стоять!»: Безумцы с ТВ-канала террориста Порошенко глумятся над «Орешником» в Белоруссии

Игорь Шкапа.  
21.05.2026 14:12
  (Мск) , Киев
Просмотров: 164
 
Белоруссия, Д.Б., Дзен, Украина


Белоруссия лишь якобы делает вид, что на ее территории уже находится российское ядерное оружие.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил секретарь оборонного комитета Верховной рады, полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белоруссия лишь якобы делает вид, что на ее территории уже находится российское ядерное оружие....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

В эфире затронули тему проведения штабных российско-белорусских учений по применению ядерного оружия.

Костенко напомнил, что ранее в Минске сообщили, что у них будет стоять российская ракетная система «Орешник».

«Картофельник у них будет стоять, извините, позвольте пошутить», – влезла киевская ведущая.

Костенко же заметил, что в Белоруссии восстанавливают склады, на которых хранилось еще советское ядерное оружие.

«И заявляли о том, что там будет размещено российское ядерное оружие. Есть ли та это оружие, хотя они уже об этом заявляли, я скажу так, что у меня подтверждений этого нет. С кем я общался, подтверждений того, что это оружие уже в Беларуси, даже под руководством Российской Федерации, у меня нет. Но Белоруссия пытается всем показать, что оно там есть. Даже эти учения они там проводят для того, чтобы, я думаю, это такая больше показательность странам Запада, что они такие сильные», – обнадеживает Костенко.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», генерал США призвал Украину не бояться ядерной войны.

Метки:

English version :: Читать на английском «Картофельник будет стоять!»: Безумцы с ТВ-канала террориста Порошенко глумятся над «Орешником» в Белоруссии

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить