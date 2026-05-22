Полковник Баранец: При таком развитии событий – СВО очень надолго

Если не найти средство противодействия вражеским беспилотникам, СВО затянется надолго.

Об этом на канале «Красная линия» заявил полковник в отставке, бывший пресс-секретарь министра обороны РФ Виктор Баранец, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Решит ли это проблему или нет? Я думаю, только частично решит эту проблему. Потому что сейчас самое главное для нас, большая проблема – это выработка противоядия », – сказал Баранец.

«Генеральный штаб подал инициативу – наращивать и еще раз наращивать количество боевых дронов, дронов комбинации и так далее, улучшать систему РЭБ, и так далее. Путин уже сказал, что мы в этом году должны выйти на рубеж 7 миллионов 300 тысяч беспилотников.

«Вот что касается противоядия, то здесь идет основная борьба. Противник ведь тоже не дурак. Ведь вы посмотрите, за время СВО противник значительным образом усовершенствовал систему работы беспилотников.

Я уже не говорю, что он никогда уже не летает на одной частоте. Как только мы его обнаружим, он переключается на вторую. Обнаружим это, он переключается на третью. Вот здесь очень серьезный технический вопрос.

Но что касается Украины, она не испытывает дефицитов в беспилотниках. Вы видите, валом валят западные беспилотники. Европа становится задним военно-промышленным двором Украины.

Вот такая ситуация. Если она и дальше будет так развиваться, то с грустью могу сказать, что при таком развитии событий СВО очень надолго», – добавил он.