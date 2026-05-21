Пора отозвать признание независимости Прибалтики и сделать с ней всё, что захотим – депутат Госдумы
Поскольку Прибалтика участвует в войне против России, суд может отозвать решение о предоставлении ей независимого статуса – и принудительно включить в Союзное государство.
Об этом на канале «Baltnews» заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Если мы подходим с позиции права, где была Прибалтика в 1945 году, на базе которого и сформировано основополагающее международное право? Где была Прибалтика во время подписания Хельсинского акта о нерушимости границ, в которой стоит подпись США и всех европейских государств?
Она была в составе СССР. То есть, с точки зрения международного права, это наша территория, статус которой, как и статус Украины, определен нашим признанием независимости этих государств. То есть, мы так решили.
А если нарушен принцип, на базе которого мы признали независимость, а это принцип неприсоединения к иностранным блокам, невыступления против нас в военном плане?..», – сказал Федоров.
«А пролет беспилотников, организация ударов по России – это нарушение принципа, на базе которого мы признали Прибалтику и разрешили быть вне состава Советского Союза.
Таким образом, мы можем отозвать это признание. В этом случае мы получаем права на эту территорию прибалтийских государств.
Но вопрос другой. Да, это наша территория с точки зрения международного права, но что с ней делать – решает собственник, то есть Москва. Она может заключить ее в свой состав, может, как и с Украиной, вот Путин предложил на Украине ввести внешнее управление Совбеза ООН на временный период.
Понимаете, если вы владелец квартиры, вам не обязательно в ней жить. Вы можете ее продать, отдать кому-то в аренду. Вот точно такая система отношений распространяется на прибалтийские территории.
Я считаю, что нужно вводить в состав Союзного государства через судебную процедуру в Москве и отмену решения об исключении Прибалтики из состава Советского Союза», – подытожил депутат.
