«Мы тоже могли на шару получать российский газ» – беглый бизнесмен критикует Санду

Елена Острякова.  
21.05.2026 18:59
  (Мск) , Москва
Просмотров: 230
 
Газ, Дзен, Конфликт, Кризис, Молдова, Общество, Политика, Приднестровье, Россия, Русофобия, Скандал, Украина


Молдова упустила возможность получения контроля над 50% газа, который Россия бесплатно поставляла в Приднестровье.

Об этом скрывающийся от преследования президента Молдовы Майи Санду в Лондоне бизнесмен Вячеслав Платон заявил в интервью ютуб-каналу «Морари» передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова упустила возможность получения контроля над 50% газа, который Россия бесплатно поставляла в Приднестровье....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

Здесь, конечно же, могла быть большая игра с Приднестровьем, с его бесплатным газом, к которому как-то надо было приобщиться и что-то с него получать. Я высказывал мнение, как ополовинить этот бесплатный газ. Почему все приднестровцам, а нам ничего. Нам тоже надо. Мы тоже хотим на шару слегка хотя бы в какой-то части.

Было много разных вариантов, связанных с тем, что «Газпром» серьезно залез в «Молдовагаз». На этом всем можно было играть», – рассуждал Платон.

Сейчас антироссийские действия Кишинева и блокирование российского газового транзита Украиной, по его словам, привели к тому, что Молдова полностью энергетически зависит от Румынии. При этом она вынуждена покупать на бирже дорогой спотовый газ.

Метки: , ,

English version :: Читать на английском «Мы тоже могли на шару получать российский газ» – беглый бизнесмен критикует Санду

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить