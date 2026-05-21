Мобилизационного резерва осталось максимум на год – украинский экперт

Вадим Москаленко.  
21.05.2026 22:58
  (Мск) , Киев
Фактически у Украины всего остаётся около полумиллиона пригодных к службе в армии граждан.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Частичная мобилизация [в России], в принципе, возможна. И для Украины это крайне нежелательный сценарий. Поскольку, наоборот, у нас мобилизационные резервы, ресурсы – от силы ещё на год.

С такими темпами потерь и СОЧ, и планом 40 тысяч в месяц. Посчитай, у нас по большому счёту, 22 оставшихся миллиона в Украине, из которых как минимум 10 миллионов пенсионеры, плюс ещё дети, итого 3,5 миллиона.

Давайте отминусуем всевозможных придурков и забронированных, тех, у кого отсрочка, итого остаётся где-то полмиллиона», – тревожится Золотарёв.

